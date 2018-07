Estressados da Semana

Beth Carvalho caiu no berreiro, mas não pôde desfilar na Mangueira. A cantora pediu para desfilar em um carro - disse que no chão não conseguiria - e acharam que ela estava de frescura, já que havia cantado no carnaval baiano. Ai que barraco! Que tal cromoterapia para a cantora, sem verde nem rosa? » Susana Vieira quer ficar bem, mas o povo não a deixa em paz. O presidente da Grande Rio, por exemplo, expulsou a atriz da escola de samba depois que ela escolheu ficar no camarote de uma marca de cerveja - e não no da agremiação - no carnaval carioca. Pede uma massagem pro bofe? Ele tá aí do seu lado, né? » Britney Spears não desfilou no carnaval, mas com essa cabeça poderia tranqüilamente ser convidada de honra de Clovis Bornay em um Baile de Gala, como Tio Chico. A popstar está super montada. Mas, ao contrário de Bornay, ela é puro descontrole. Alguém tem coragem de fazer um cafuné na loira? Não?