Estressados da Semana

Susana Vieira resolveu seguir as lições de Jesus Cristo e perdoou o marido, que foi flagrado em um motel com outra. Só esperamos que todos deixem a atriz em paz para que ela possa curtir seu casamento. Caso contrário, ela poderia meditar e fazer de conta que não é com ela. O que terá acontecido com Guga? Em seu tempo de vacas magras, o tricampeão de Roland Garros foi eliminado do Brasil Open por Flávio Saretta. Como ele não está saindo desta onda de azar com facilidade, indicamos tudo ao mesmo tempo: banho de sete ervas, sal grosso, xamanismo, hipnose... Lula e José Dirceu eram tão amigos... Mas o presidente deu um gelo no ex-ministro durante um encontro do PT na Bahia. Lula evitou tirar fotos ao lado de Dirceu ou melhor, os fotógrafos foram convidados a deixar o local quando os dois estavam juntos. Uma terapia em grupo poderia ajudar os amigos a se reconciliarem.