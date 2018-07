Estressados da Semana

- Susana Vieira já entrou em 2007 abusando de suas cordas vocais. Parece que a atriz saiu do sério com um fotógrafo de celebridades que a clicava em Búzios, no réveillon. Foi um momento meio ?me deixa viver?. Nós indicamos uma desintoxicação para a deusa: dos flashes, da irritação e dos bofes tranqueiras. - Rodrigo Santoro é famoso, está na ilha de Lost, mas isso não impediu que o ator fosse barrado em uma festa de ano-novo em Angra dos Reis. A namorada dele, Ellen Jabour, também foi impedida de cair na folia, mesmo com os convites. Que mico, né? Nada que uma meditação nas areias do Havaí não cure. - Britney Spears estava com cara de chapada quando desmaiou em uma festinha de réveillon em Las Vegas. Os assessores da cantora juram que ela não abusou de bebidas, mas suas últimas traquinagens deixam qualquer um desconfiado. Tirem ela de perto da Paris Hilton! Aproveita e pega um pouco do chá de camomila dos seus bebês, loira.