Estressados da Semana

Karina Bacchi está aproveitando seus 30 dias de fama para falar mal de outras bonitonas. Pediram para a loira do piercing dar uma opinião sobre a - Adriane Galisteu na Playboy e ela disse, com ironia - e talvez em referência ao episódio da calcinha (inexistente) -, que Adriane ?já tinha mostrado tudo?. Karina também mandou um conselho para Adriane, falando para ela se cuidar mais no dia a dia. ?Tem que prestar atenção para não mostrar o que não deve", afirmou. Como diria aquela tia que adora ditos populares, ?é o sujo falando do maltrapilho?. Indicamos uma terapia do silêncio para Karina (ela precisa mesmo falar?) e, para Adriane, uma calcinha rosa, que atrai o amor e afasta os paparazzi. - Silvio Santos está descontrolado! O patrão proibiu qualquer funcionário do SBT de falar com repórteres e demitiu um punhado de gente. Quem anda fazendo piada com o homem do baú é o pessoal da Record. Mas o Silvio também dá motivo, né?