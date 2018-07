Estressados da semana

Regime para quê? O homem mais charmoso do mundo, George Clooney, gosta mesmo é de um bacon. Além de ter namorado Renée Zellweger, a intérprete da rechonchuda Bridget Jones, o bonitão está inconsolável porque seu porquinho de estimação, Max, faleceu no fim de semana passado. - O suíno pesava 130 quilos e sofria de artrite e cegueira parcial. Max estava com George havia 18 anos e o ator disse que ele é insubstituível. Nós achamos que ele poderia tentar se apaixonar por outra cheinha - candidatas não faltarão ao posto de mascote. Se ele quiser outro porco, boa sorte a todas as mulheres em sua próxima encarnação. - Quem deveria seguir o exemplo do Clooney é o Ronaldo. Ele se preocupa demais com o peso. ?Estou bem se faço gols, mas estou gordo se não faço?, disse em uma coletiva. Ué, mas ele só namora magrela! Fofo, faz o caminho de Santiago de Compostela. Emagrece o corpo e engrandece a alma.