Estressados da semana

>>A atriz Denise Richards pediu desculpas pelo momento de fúria que teve na semana passada, quando jogou os laptops de dois paparazzi pela varanda de um hotel no Canadá. Um dos computadores atingiu uma senhora de 80 anos que estava sentada em uma cadeira de rodas. No caso de Denise é recomendado muita meditação para ajudá-la a manter o autocontrole. >>Já a atriz Cameron Diaz culpou seu pai por seu comportamento violento com a imprensa. ?Meu pai me ensinou a lutar quando eu era criança. É o que eu faço.? Se a esta altura do campeonato ela ainda coloca o pai à frente de seus problemas, terapia nela! >>Os atores do elenco de Vidas Opostas, Ana Ferraz e o ex-marido, Ângelo Paes Leme, fizeram um verdadeiro barraco na coletiva da nova novela. Os artistas começaram a se encarar, a atriz estava visivelmente irritada e jogou um copo de refrigerante no ex. Ana está precisando de uma boa aula de ioga para recobrar o equilíbrio perdido nas gravações.