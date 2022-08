Estrelado por Fabiana Karla, 'Uma Pitada de Sorte' ganha trailer e cartaz

O filme conta a história da carismática Pérola, que sonha em abrir seu próprio restaurante. Foto: Downtown Filmes

A comédia romântica Uma Pitada de Sorte, que estreia nos cinemas em 15 de setembro, ganhou cartaz e trailer oficiais nesta quarta-feira, 17. Dirigido por Pedro Antônio e produzido por Gláucia Camargos, o filme estrelado por Fabiana Karla conta a história da carismática Pérola, que sonha em abrir seu próprio restaurante, mas parece estar bem longe de realizar seu desejo. Nada parece que vai dar certo para a moça e ela vive tão assoberbada que não percebe nem que seu melhor amigo, Lugão (Mouhamed Harfouch), é completamente apaixonado por ela.

Pérola trabalha à noite como cozinheira num restaurante que não valoriza seu talento e ainda encara uma jornada dupla de tirar o fôlego. Para não decepcionar a mãe, Gina (Jandira Martini), que tem uma empresa de festas infantis, ela topa se vestir a caráter para fazer o papel de animadora dos eventos. Até que um dia sua sorte parece que vai mudar, quando ela é selecionada para participar de um programa de televisão, como assistente de Vicente, um renomado (e sedutor) chef de cuisine, interpretado pelo ator argentino Ivan Espeche.

Filmado no Rio de Janeiro e em Niterói, o longa também reúne no elenco Regiane Alves, JP Rufino, Flávia Reis, Pablo Sanabio e Pedroca Monteiro. Uma Pitada de Sorte tem produção da Melodrama Produções, coprodução da Globo Filmes e do Telecine e distribuição da Downtown Filmes.

Cartaz do longa 'Uma Pitada de Sorte'. Foto: Downtown Filmes

Sinopse

Pérola vive com a mãe e um irmão menor adotivo. Seu grande sonho é ser reconhecida como chef e enquanto seu desejo não se torna realidade, a moça trabalha como animadora de festas infantis e sous chef (o segundo no comando de uma cozinha) em um restaurante na Zona Sul do Rio. Tudo começa a mudar na vida de Pérola quando ela é aprovada num teste para ser auxiliar de um renomado chef em um programa de televisão.