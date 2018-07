Os estoques de leite humano caíram 40%, em média, no Estado de São Paulo desde o início do ano por causa do baixo volume de doações. Para tentar reverter o quadro, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu reforçar o alerta, convocando mulheres em fase de amamentação para doar. Mais informações podem ser obtidas pelo 0xx11 2692-4068.