Estilo livre

Médio. O corte de Fabiana tem fios irregulares

Tendências de moda à parte, como fala Marcos Proença, hairstylist das estrelas, a ordem é liberdade total e se sentir bem com o look. "Tem que cortar o cabelo só porque é uma mulher madura? Não! Elas podem usar os fios longos, como Sarah Jessica Parker e Demi Moore", afirma.

A opinião é compartilhada por Nando Ardessore, do salão L’Officiel III. No caso dos curtinhos - como o que criou para a arquiteta Maraí Valente -, ele lembra que sempre vai ter um tipo que se adapta ao formato do rosto, mesmo que este seja redondo.

O corte com fios irregulares que criou para Maraí - e que deixa a nuca à mostra - é uma proposta moderna. "O cabelo tem uma franja por baixo bem curta, as laterais são batidas e os fios, desconectados."

Sucesso na novela Passione, da Rede Globo, o chanel com franja ultracurta usado pela atriz Mayana Moura não é para qualquer rosto. Mas, segundo Sergio G, é possível usar o corte a seu favor, aplicando conceitos do visagismo. Prático, esse tipo de cabelo pode ser "comportado", retinho ou na versão fashion, como na foto, todo amassado e que caiu superbem no rosto da colorista Tatiana Berke. "O contraponto entre a franja curtinha e reta, e os fios desestruturados, é o ponto alto desse look", destaca Sérgio G, do Studio W.

Nem curto, nem longo. Sandro Cassolari, do salão Cassolari’s, escolheu o comprimento médio. O cabelo da cliente Fabiana Andreotti era reto, na altura dos ombros, e o profissional cortou na altura do pescoço, deixando os fios irregulares. "Como ela tem a testa delicada, fiz uma franja na lateral. Depois de lavar, usei o secador contra a raiz para dar uma armada de leve. Na finalização, passei um fixador na raiz e pomada nas pontas".

Já para aquelas que cultuam os longos, segundo o hairstylist Marcos Proença, a tendência é abusar da leveza, camadas suaves e franjas na altura do nariz ou da boca. Fã incondicional do "cabelão", a atriz Monica Martelli, que agora desfila com as madeixas mais claras, passou pelo salão de Proença para compor o look de sua personagem na novela global Ti-ti-ti. "A inspiração para o corte veio das tops da Victoria Secrets. O corte tem camadas que começam nos lábios e vão até as pontas. Fiz baby liss só no comprimento e nas pontas, usando a escova para desmanchar os cachos. No tom, microluzes e pontas douradas a cargo da colorista Marilia Tambasco."

A franja continua. Pode ser usada cobrindo os olhos, dando um ar de mistério ou muito curta. "Não se deve usar franja assimétrica, a não ser que se queira um look emo. A franja mais linda e moderna é inspirada nos anos 60", opina Marcos.