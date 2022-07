Estátua de cera de Ariana Grande derrete e viraliza na internet

A cantora e atriz Ariana Grande ganhou estátua de cera no museu Madame Tussauds. Foto: Twitter/@ThePopTingz

Um visitante que passava pelo museu de cera Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos, notou que a estátua da cantora e atriz Ariana Grande estava diferente.

De acordo com ele, a estátua acabou derretendo após o ar condicionado do espaço apresentar problemas. A imagem foi postada nas redes sociais e viralizou.

Em 2019, Ariana ganhou uma estátua de cera no Museu Madame Tussauds de Londres. Na época, a réplica recebeu críticas dos fãs, que não gostaram muito da estátua.

The Madame Tussauds wax figure of Ariana Grande melted because of air conditioning problems and the result is below. pic.twitter.com/oKRXOpUUw5 — Pop Tingz (@ThePopTingz) July 27, 2022

Saudade de sair de uma balada igual a Ariana Grande derretida no Madame Tussauds pic.twitter.com/AIakHSYlef — GG do #BomDiaBixa (@gg_realoficial) July 28, 2022

A estátua de cera da Ariana Grande derreteu devido falhas no ar condicionado do museu Madame Tussauds. O resultado é assustador! pic.twitter.com/p9AQxhhTwr — Coxixando (@coxixandoo) July 27, 2022

Estátua de Anitta

O museu reúne centenas de estátuas de personalidades de todo o mundo. Recentemente, a cantora brasileira Anitta ganhou o seu espaço por lá. "Fiquei pasma com a exatidão e naturalidade do resultado. E fiquei impressionada com a riqueza de detalhes, das minhas tatuagens às nuances da minha pele. Ficou tudo muito fiel. Foi um trabalho minucioso e muito bem feito", disse Anitta, em entrevista ao E+, em junho.

Além da cantora, só existem outros cinco brasileiros com estátuas de cera no museu: os jogadores de futebol Pelé e Neymar e as supermodelos Gisele Bündchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.