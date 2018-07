Estampa clássica

>

O xadrez do short de algodão da Vide Bula (R$ 173,00) remete às cores da bandeira inglesa. Uma sugestão é usá-lo com a t-shirt da Le Lis Blanc (R$ 139,00), arrematando com o chapéu da Black Inc (R$ 109,80). Ankle boot de camurça da Tabita (R$ 219,00) e kit de pulseiras de metal e acrílico da Lazara Design (R$ 164,00)

Outra peça que despontou nas coleções desta temporada: a jaqueta perfecto (esta é da Forum, e custa R$ 780,00). É um ótimo complemento para o xadrez mais arrojado do short de lã da Isabela Capeto (R$ 570,00). O chapéu da MCD (R$ 179,00) dá charme extra ao conjunto. Regata de algodão da Calvin Klein Jeans (R$ 59,00) e sapato de couro da Sarah Chofakian (R$ 785,00)

Xadrez colorido é uma ótima aposta para um look moderno: este vestido de algodão é da Carmim (R$ 426,00). Use com o sapato de salto altíssimo de camurça do Studio TMLS (R$ 325,00). Pulseiras de acrílico da Duza (R$ 49,00, a fina, e R$ 58,00, a grossa)

O vestido de viscose da Princess (R$ 338,00) é uma versão mais romântica do xadrez. As pulseiras de acrílico são da Duza (R$ 49,00, a fina, e R$ 58,00, a grossa)

O blazer xadrez, cuja padronagem lembra a grife inglesa Burberry, é da Miss Zaide (R$ 430,00). Fica moderno com o jeans de modelagem cenoura da Cantão (R$ 249,00). Chapéu de algodão da Cantão (R$ 132,00), cinto da Le Lis Blanc (R$ 259,50) e sandália de couro da Studio TMLS (R$ 355,00)

Ousado na modelagem, o vestido de nylon com renda da Colcci (R$ 680,00) vai deixar as fashionistas com água na boca

ONDE ACHAR

Black Inc: Shopping Villa Lobos, tel.: 3085-4476

Cantão: Shopping Iguatemi, tel.: 3031-7007

Carmim: R. Oscar Freire, 1007, Jardins, tel.: 3088-0559

Calvin Klein Jeans: Shopping Iguatemi, tel.: 3817-5704

Colcci: tel.: (47) 3247-3000

Dumond: R. Oscar Freire, 861, Jardins, tel.: 3062-8330

Duza: R. Peixoto Gomide, 1787, Jardins, tel.: 3063-0523

Forum: R. Oscar Freire, 916, Jardins, tel.: 3062-8007

Guerreiro: R. Oscar Freire, 727, Jardins, tel.: 3088-8922

Isabela Capeto: R. da Consolação, 3358, Jardins, tel.: 3898-1878

Lazara: tel. (31) 3488-8441

Le Lis Blanc: Shopping Market Place, tel.: 5542-1160

Miss Zaide: Shopping Morumbi, tel.: 5189-4581

MCD: informações pelo tel.: 3525-0544

Princess: R. Oscar Freire, 970, Jardins, tel.: 3083-4800

Renner: Shopping Morumbi, tel.: 2165-2800

Studio TMLS: R. Melo Alves, 549, Jardins, tel.: 3063-5352

Tabita: (51) 3545-1600

Vide Bula: R. da Consolação, 3469, Jardins, tel.: 3086-4202