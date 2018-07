Estágio de adaptação pode variar

O processo de adoção é atualmente regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069, de 1990. A norma determina que a adoção seja precedida de um estágio de convivência entre a família e a criança ou adolescente, para avaliar a possibilidade de adaptação. O tempo de duração é fixado pelo juiz de acordo com as peculiaridades de cada caso. Terminado esse período e estabelecido o vínculo por sentença judicial, a adoção se torna, em tese, irrevogável. Na prática, no entanto, muitos casais voltam atrás em sua decisão. A assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, Clarinda Frias, viu vários casos do tipo acontecer. Afirma que, mais do que a família, a criança fica sem suporte para entender o que aconteceu. "É muito difícil quando isso acontece, porque a vida da criança muda de uma hora para outra, sem ela entender o porquê, exatamente quando ela foi parar no abrigo."