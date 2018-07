Estados querem protocolo único

Os Estados do Sul do País vão pedir ao Ministério da Saúde que proponha ao Paraguai, Argentina e Uruguai a unificação dos protocolos de identificação da gripe suína. Os três Estados também vão pedir autorização para seus laboratórios fazerem os testes de identificação do vírus A(H1N1). Ontem, o ministro da Saúde da Argentina, Juan Manzur, declarou em reunião com representantes do Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai e Brasil que eles não conseguem definir um padrão para o comportamento do vírus da gripe suína e que temem uma nova fase da pandemia."Não sabemos qual será o comportamento do vírus, não sabemos se haverá uma segunda onda", disse.