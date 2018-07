''Estado'' trará pôster didático grátis

Cada conflito é apresentado em uma ficha com o resumo da situação O jornal Estado, em parceria com a Editora Moderna, lança a partir do próximo domingo uma série de três pôsteres semanais gratuitos que vão trazer um panorama sobre temas da atualidade. No próximo dia 20, os leitores receberão o Mapa-múndi de Conflitos Contemporâneos. No dia 27 deste mês, o tema será Os limites do Corpo Humano, que explicará o funcionamento dos sistemas do organismo, como o circulatório e o nervoso. Em seguida, no primeiro domingo de agosto, o pôster vai tratar do Ciclo de Vida Útil de um LapTop, mostrando as principais matérias-primas que compõem o equipamento e sua fabricação. Impressos em papel branco, os pôsteres são uma ferramenta com o objetivo de oferecer ao leitor, por meio de um material visualmente impactante, temas que estão na agenda do dia nas áreas de humanas, biológicas e exatas. O primeiro da série trará a localização dos dez principais conflitos contemporâneos, sejam eles motivados por embates étnicos, religiosos, políticos, pelo controle de território ou pela disputa de recursos naturais (veja quadro nesta página). CONTEÚDO Cada um dos conflitos é apresentado em uma ficha explicativa com resumo da situação, número de militares mobilizados - inclusive trazendo informações sobre o recrutamento forçado de crianças -, além da estimativa de mortos e presença de arsenal nuclear. O leitor saberá ainda quais são os dez países mais importantes do mercado de fornecimento de armamentos - e quanto faturam com esse comércio. Terá também dados sobre os dez maiores compradores de armas da atualidade e quanto cada um deles gasta com esse tipo de material. Em outra parte do pôster será apresentado um gráfico com os dez maiores orçamentos destinados à defesa em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) de cada uma das nações. Omã (na Península Arábica) é o campeão, dedicando mais de 11% de seu Produto Interno Bruto ao aparelhamento e treinamento de suas forças armadas. FUTURO O pôster Mapa-múndi de Conflitos Contemporâneos traz, finalmente, dois quadros sobre o passado e o futuro das guerras. No primeiro, uma detalhada linha do tempo apresenta as mais importantes conflagrações, desde a Revolução Francesa até a Guerra do Golfo. No segundo, três potenciais indutores para os conflitos que, infelizmente, ainda virão. Entre eles está a escassez de alimentos, principalmente na África.