''Estado'' publica hoje guia da nova ortografia

O Estado publica hoje um guia prático para entender a reforma ortográfica e aprender as principais mudanças. O minimanual - produzido pela equipe do Estado com assessoria do professor de português Eduardo Antonio Lopes, do Curso Anglo - está encartado no caderno de Economia. A partir de 1.º de janeiro de 2009, o Grupo Estado vai adotar o Acordo Ortográfico aprovado em 1990 pelos oito países de língua portuguesa. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Academia Brasileira de Letras (ABL) em 29 de setembro, prevê um cronograma com tolerância de quatro anos, até o fim de 2012, para aplicação da reforma. Mas O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado e os portais na internet já terão textos na nova norma no seu primeiro ano de vigência.