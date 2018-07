''Estado'' premia melhores de 2008

A revelação do escândalo dos cartões corporativos do governo federal, na reportagem de Sônia Filgueiras, e o texto de Bruno Paes Manso sobre a diminuição da violência publicado na revista Megacidades estão entre os vencedores deste ano do Prêmio Estado. Em sua oitava edição, anualmente o prêmio destaca os melhores trabalhos publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo e é uma mostra da qualidade da produção editorial do grupo. Foram 24 profissionais premiados, divididos em 8 categorias - reportagem, reportagem especial, edição, fotografia, diagramação, infografia, ilustração e serviços. A equipe do caderno Esportes conquistou o primeiro lugar em edição pela cobertura olímpica. Pequim também rendeu a melhor fotografia: o salto vitorioso de Maurren Maggi flagrado por Jonne Roriz. O prêmio reconheceu a criatividade de Maria Suely Andreazzi e Jairo Rodrigues na diagramação do caderno sobre os 200 anos da chegada da família real. As baleias francas do litoral sul figuraram na melhor infografia do ano, um trabalho de Glauco Lara publicado no Vida&. A ilustração premiada de Farrell e William Mariotto reconstituiu os momentos finais do engenheiro João José de Vasconcellos Júnior, assassinado no Iraque. A novidade ficou com a criação de uma categoria para a área de serviços. Evelin Fomin representou a equipe do Guia e recebeu a premiação por "Gastronópolis", sobre a efervescência gastronômica de Higienópolis, bairro de São Paulo.