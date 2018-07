''''Estado'''' homenageia Nossa Senhora na sexta

Na sexta-feira ao meio-dia, será realizada no auditório do Estado a tradicional missa anual em louvor a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A missa será celebrada pelo padre Antônio Carlos Rossi Keller, pároco da igreja Santo Antonio, do bairro do Limão. A imagem foi colocada pela primeira vez na empresa em 1942, por iniciativa dos funcionários. Desde então, há 65 anos, é celebrada todos os anos, em dezembro, a missa em homenagem à Padroeira do Brasil. A cerimônia é aberta a diretores do Grupo Estado, funcionários, colaboradores, ex-funcionários e suas famílias e a todos os devotos da santa.