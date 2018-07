''''Estado'''' convoca 60 estudantes de jornalismo

O curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero foi o que mais aprovou na primeira etapa de seleção para o 18º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado, que teve 2.277 inscrições. A prova foi feita no dia 5 e selecionou 60 pessoas para o programa de extensão universitária reconhecido pela Universidade de Navarra (Espanha). As avaliações foram processadas pelo Departamento de Informática da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). O curso vai de 3 de setembro a 7 de dezembro. Patrocinado por Santander, Odebrecht, Philip Morris e Vivo, o curso terá bloco específico para formar jornalistas multimídia. Os pré-classificados listados abaixo devem se apresentar no dia e hora indicados, na sede do Estado (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55), com duas fotos 3x4 e currículo resumido: 21.8/3ª feira - 9 horas: Alexandre Albert Gonçalves, Ana Paula Vieira , Bruna Bonafé Saes Moreno, Bruno Moreno Scatena, Bruno Peixoto Deiro, Caio Fabiano Brana do Valle, Camila Sayuri Arakaki, Carolina Dall''''Olio, Carolina Monterisi Gonçalves e Caroline Mazzonetto 21.8/3ª feira - 14 horas: Cristina Precioso do Amaral Melo, Daniel Oliveira Silva, Danilo Rodrigues de Q. Macedo, Diego Moreno Salmen, Diogo d'''' Avila, Douglas Henrique Barros Romano, Eduardo Ribeiro Tardin Costa, Eloíse Martins Bertote, Euclides Santos Mendes e Evelyn Oliveira Araripe 22.8/4ª feira - 9 horas: Everton Gomes Vasconcelos, Felipe Branco Cruz, Felipe Rosa de Farias Mendes, Fernanda Porto de O. Tripolli, Gabriela Quintela Soares, Giuliander Carpes da Silva, Helena Barros Santana, Hugo Vítor Vecchiato, Iago da Silva Bolívar e Igor Rangel de Andrade 22.8/4ª feira - 14 horas: Jaqueline Fernandes, João Pedro Pitombo Teixeira , João Werner Pflüger Grando, José Henrique Lopes de Oliveira, Kalleo Fernandes Coura, Lelio Vieira Ramos Junior, Lilian Calmon Hirdes, Lucas Amorim Pereira, Luciana Garcia Ribeiro Dyniewicz e Ludmilla Andrade Fregonesi 23.8/5ª feira - 9 horas: Marcelo Loureiro Torres, Marcus Vinicius Leite Fraga, Marília de Oliveira Taufic, Maurício Reimberg dos Santos, Mônica Regina Mota Cardoso, Natália Flach Gomes, Nívea Terumi Miyakawa, Patrícia Franco, Paulo Henrique Ignácio Saldaña e Paulo Justus. 23.8/5ª feira -14 horas: Roberto Santos Almeida, Rodrigo Appinhanesi Turrer, Rodrigo Oliveira Alvares, Rodrigo Rafael Dalmonico, Tais Fernandes Laporta, Thiago Aristides da Silva Arantes, Thiago Ferreira Coelho, Verônica Vazgauska Mambrini, Vitor Hugo Brandalise Jr. e Weberton Temoteo da Silva.