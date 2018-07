''Estado'' apresenta novos colunistas

A partir da próxima sexta-feira, 3 de outubro, o Estado amplia seu time de colunistas, tanto no Caderno 2/Cultura quanto no caderno Metrópole. Jovens escritores se juntarão a autores renomados; e todos juntam-se aos colunistas com presença já consolidada nas páginas do jornal. A temporada de estréias será aberta pelo escritor amazonense Milton Hatoum, autor de obras consagradas da literatura brasileira contemporânea, como os romances Dois irmãos e Órfãos do Eldorado. Milton é ganhador de três prêmios Jabuti (1990, 2001 e 2006) e do Prêmio Portugal Telecom (2006). Sua coluna vai revezar quinzenalmente com a de Ignácio de Loyola Brandão, sempre na contracapa do Caderno 2. No sábado, dia 4, quem estréia nesse espaço é a carioca Adriana Falcão. Roteirista dos programas A Grande Família e Comédias da Vida Privada, da Globo, Adriana escreverá em alternância com Marcelo Rubens Paiva. Também vem para o caderno a jornalista Lúcia Guimarães, integrante do programa Manhattan Connection, do canal GNT. De Nova York, Lúcia escreverá às segundas, revezando-se com Matthew Shirts. Já no Metrópole, quatro novos colunistas alternam-se, aos pares, na contracapa do caderno, domingo e segunda (nos demais dias, segue a coluna de Tutty Vasques). No próximo domingo, o escritor Antonio Prata inaugura o espaço, desligando-se do Guia do Estado, onde escrevia desde 2004. Vai alternar com Vanessa Barbara, jovem escritora (O Verão do Chibo, em parceria com Emilio Fraia, e O Livro Amarelo do Terminal) e repórter da revista Piauí. Vanessa estréia no dia 12. Às segundas, alternam-se o jornalista mineiro Fred Melo Paiva, um dos fundadores do caderno Aliás. Fred, como é sempre chamado, estréia no dia 6. Revezará com José de Souza Martins, que assinará a primeira coluna no dia 13. É professor de Sociologia na Faculdade de Filosofia da USP, autor de A Sociabilidade do Homem Simples e colaborador do Aliás.