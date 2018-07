''Esse caso é um retrato da miséria brasileira'', diz diretora de ONG

"Sou católica e me sinto excomungada com muito orgulho", diz a coordenadora da ONG SOS Corpo, Taciana Gouveia. Como ela, logo após o anúncio da excomunhão, pessoas ligadas a movimentos feministas e de luta pelos direitos reprodutivos reagiram. "D. José está de costas para a realidade há muito", diz Taciana. "Esse caso é um retrato da miséria brasileira em todos os sentidos." Segundo o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, d. Antônio Augusto Dias Duarte, a repercussão do caso criou um mal-entendido sobre o processo. Em casos de aborto, explica que a sanção é imediata, mas não significa que essas pessoas serão punidas. "Ao contrário do Código Penal e Civil, no Direito Canônico a ignorância da lei não é punida." Segundo ele, os familiares e médicos que auxiliaram no aborto serão chamados pela Igreja e, se disserem que não tinham conhecimento da lei eclesiástica, não serão punidos. Ontem, a menina passou a manhã brincando com bonecas. Ela não sabe que engravidou nem que sofreu aborto, segundo a diretora do Cisam, Fátima Maia. "Ela achava que tinha verme", disse. CPI DA PEDOFILIA O deputado paraense Luiz Sefer (DEM) disse ontem na CPI da Pedofilia, do Senado, ter sido vítima de "armação" de uma criança, S.B.G, que dos 9 aos 13 anos morou na casa dele e o acusa de abuso sexual. "Essa menina sofria desvio de conduta, não era mais virgem, não queria estudar e era mentirosa contumaz", afirmou Sefer. E acusou a menina de ter mantido relações sexuais com um menor de 5 anos, neto de uma empregada dele, contaminando-o com doença venérea. O senador Magno Malta apontou contradições quanto à guarda da menor e às acusações feitas contra ela. "Estamos falando de uma criança, mas o sr. pintou a garota como uma bandida, uma marginal", atacou o senador José Nery (PSOL-PA). Duas outras crianças, trazidas do interior do Pará, também moraram com o deputado, mas ele disse que ambas não conseguiram se adaptar. J., uma delas, disse ter ficado grávida de Sefer a uma delegada, mas negou a acusação em depoimento. Ele disse que deu dinheiro à garota e cuidou da saúde da mãe dela. João Carlos Carepa, irmão da governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, ingressou com pedido de habeas-corpus para não depor. É acusado de molestar uma garota de 11 anos, filha de prima da mulher dele. COLABOROU CARLOS MENDES