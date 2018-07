Essa mistura dá samba

O estereótipo da oriental reservada e pouco afeita aos modismos e assuntos de beleza, aos poucos, vai saindo de cena, especialmente entre a geração jovem. Basta ver as meninas de Hajuruku, em Tóquio, com cabelos coloridos e roupas que nada lembram as gueixas de filmes. Por aqui, as ousadias visuais não chegam a tanto, exceção das tribos que se vestem como personagens de mangás e animes (animação). Apesar da beleza e traços exóticos, poucas têm espaço nas passarelas e revistas femininas. Para nossas entrevistadas - a atriz Daniele Suzuki, Karina Nakahara, vencedora do concurso Miss Centenário Brasil Japão, a apresentadora Sabrina Sato e Priscila Nishiyama, que trabalha com marketing - a raça é rotulada, mas, na verdade, a miscigenação tratou de redesenhar a etnia, acrescentando centímetros a mais na altura e curvas extras no corpo. Falando em curvas, a apresentadora Sabrina Sato é a pimentinha brasileira do sushi. Por um capricho da natureza, a espevitada sansei (neta de japoneses), de 1,70 metro e 59 quilos, nasceu com coxas grossas, quadris e bumbum avantajados. "Parecia uma tanajura e, como tinha seios pequenos, em 2001 resolvi colocar silicone para harmonizar o conjunto." De reservada e discreta, a japa - como é chamada pela turma do programa Pânico na TV - não tem absolutamente nada. "Puxei à minha avó materna, Luisa, que era alegre e adorava contar piadas." Sabrina clareou os cabelos com o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi e está sempre queimada de sol. Vaidosa assumida, adora moda e tem a assessoria de um personal stylist que a acompanha nas sessões de fotos. Unindo o útil ao agradável, abriu seu próprio salão de beleza, onde aproveita e faz a maquiagem, cabelo e drenagem linfática "para combater a celulite e retenção de líquido". É dona de belas pernas, mas seu ponto fraco é a famosa pinta no meio da testa. "Tem gente que detesta, acha feio, mas a minha relação com ela é afetiva." Como aparece no programa sempre de biquíni, cuida da forma física praticando boxe e caminhadas. Primeira oriental a sair na capa da revista Nova, Sabrina lembra que, com exceção da top Juliana Imai, nos desfiles da São Paulo Fashion Week, não se vê modelos de olhos puxados. "As pessoas querem ver Gisele Bündchen, ideal de beleza com as quais se identificam." MULTIFACETADA Um dos rostos mais conhecidos da telinha, assim como Sabrina, Daniele Suzuki carrega no DNA uma senhora mistura: o pai é japonês; a mãe, cearense; o avô, italiano e a avó, uma índia tupi-guarani. A atriz apresenta o programa de variedades Tribos, no canal pago Multishow, e atualmente está no elenco da novela das seis da Globo, Ciranda de Pedra, onde interpreta Alice, uma secretária dos anos 50. Aos 30 anos, tem rosto e corpo de menina. Criada no Grajaú, Rio, é formada em balé clássico (estudou dois meses em Nova York). "O domínio do corpo é importante para todo ator", diz ela, que está retomando as aulas de dança. Ao contrário de muitas celebridades que não dispensam um maquiador, Dani consegue se produzir em segundos. Devido ao trabalho, vira e mexe está mudando de visual. "Curto muito essas mudanças. Agora mesmo estou com os cabelos ondulados para fazer a personagem da novela. As unhas são pintadas de vermelho e, como vivo esbarrando, todo dia a manicure precisa refazer." Vaidosa (adora salto alto) é econômica na make up. "Passo um blush, gloss e lápis preto nos olhos." Em ótima forma física, atribui os benefícios ao acompanhamento de uma nutricionista, que a fez trocar a junkie food por alimentos mais saudáveis. MISS Um bom exemplo da mistura de raças é a bancária e dentista de Mogi das Cruzes, Karina Nakahara, vencedora do concurso Miss Centenário Brasil Japão. Bancária e formada em Odontologia, Karina tem um corpão brasileiro: 1,76 m de altura, 56 quilos, 60 cm de cintura, 90 cm de quadril e 87 cm de busto. O rosto anguloso é realçado pelos lábios carnudos. Neta de japoneses, conta que se inscreveu no concurso por acaso, incentivada pelos pais. No foco da mídia por conta do evento, passou a dar mais atenção à maquiagem, mesmo assim, continua discreta. "Uso corretivo, gloss, pó e lápis nos olhos." Os cabelos longos e levemente mais claros que o tom natural escuro dispensam maiores cuidados. Na opinião da bela miss, raras são as capas de revistas que escolhem modelos orientais. "Apesar de o Brasil abrigar a maior população japonesa fora do Japão, ainda prevalece uma visão distorcida dos orientais. Por exemplo, não vemos os descendentes atuando na TV como brasileiros e, muitas vezes, caem em tipos caricatos." Trabalhando na área de marketing numa rede de escolas de idiomas, Priscila Nishiyama topou o desafio da reportagem de mudar o look despojado pelas mãos da experiente hair stylist Mari Nicácio, do Homa Salon. No dia-a-dia, usa os cabelos soltos em tons de mel e pouquíssima maquiagem. "Compro batons por impulso e, no fim, acabam estragando. Acho que quando você está bem, passa essa energia positiva na pele." A única coisa que incomoda é aquela velha piadinha: "japonesa nada de costas e nada de frente." Para delinear o corpo e ganhar massa muscular, o caminho foi freqüentar a academia. "Malhar dá disposição e melhora a auto-estima." Para realçar os traços de Priscila, Mari pensou num visual sexy. "Primeiro tirei um pouco de volume dos cabelos e, depois, fiz uma ondulação suave, usando uma técnica que aprendi no Japão. Enrolei as mechas em rolos de papel sulfite e usei chapinha", conta a profissional. A maquiagem, de Vanessa Loricchio, puxa para os tons de bege (olhos)e terracota (blush). Para aquelas que, a exemplo da modelo Olinda Higa, querem um visual moderno, mas sem radicalizar, o cabeleireiro Jonas Maciel, do salão Tampopo, sugere um cabelo bem desfiado, dentro do indie, estilo de música que inspira a moda atual. "Para deixar o look leve, tirei um pouco do volume dos fios e desfiei com tesoura perto da raiz. A coloração puxa para um mogno acobreado e tem mechas largas em tons de bege." A maquiagem, suave, foi feita por Maria Pacini, também do salão Tampopo.