''Essa máquina custa apenas 2 dias de guerra no Iraque''

Críticos afirmam que o LHC pode ter sido um grande desperdício de dinheiro, um luxo. Isso não é verdade. O dinheiro não é o problema. Essa máquina custa apenas dois dias da guerra no Iraque ou um dia de consumo global de petróleo. É o mesmo gasto realizado pelos chineses nos Jogos Olímpicos de Pequim. A participação do Brasil no LHC é relativamente pequena. Como o sr. avalia isso? Não tem sentido o Brasil ficar de fora. O Brasil tem de entender que precisa ser parte dessa evolução. Quais seriam os ganhos? O Brasil só vai atingir os níveis de desenvolvimento dos países ricos se investir também em ciência. O problema não é dinheiro. É prioridade política.