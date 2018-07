Especialistas pedem cautela na prescrição de antiviral

No centro das atenções desde o surgimento dos primeiros casos de gripe suína, o antiviral oseltamivir (Tamiflu) reduz em 24 horas o período de replicação do vírus da influenza A. Essa é a justificativa de um relatório público da Agência Europeia de Medicamentos (Emea, na sigla em inglês) para a indicação do remédio na atual pandemia causada pelo A(H1N1). Para os especialistas, no entanto, é preciso ter cuidado na prescrição da droga e com a superestimação de seus efeitos. Em adultos, o relatório da Emea aponta a redução da duração da doença de 5,2 para 4,2 dias. Nas crianças com idades entre 1 e 6 anos, o uso do medicamento reduziu em 1,5 dia o período de replicação do vírus. Os primeiros estudos em relação à gripe suína apontam para resultado parecido, mas ainda é cedo para ter certeza da real eficácia, dizem os infectologistas. "Normalmente, os medicamentos antivirais não são bons", explica o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e infectologista Marcos Boulos. "Os vírus não são como as bactérias, que têm vida própria. Dependem de uma célula humana para sobreviver, então os medicamentos precisam atuar dentro dessa célula e impedir a replicação viral." Como a forma de ação dos antivirais é menos eficiente do que a de outros medicamentos, medidas complementares tendem a ser tão ou mais importantes. Pelo mesmo motivo, a indicação se dá apenas em casos que podem se agravar. "O grande impacto, na verdade, é na viremia (contagem de vírus vivos no sangue)", afirma Boulos. Segundo Arthur Timmerman, infectologista dos Hospitais Edmundo Vasconcelos e Albert Einstein, ainda é cedo para qualquer comprovação da eficácia do oseltamivir no tratamento da gripe suína. "Ele é usado para a gripe sazonal, nunca foi avaliado para o H1N1 e já existem relatos de resistência ao medicamento em alguns países", afirma. O infectologista lembra que outras medidas são importantes durante o tratamento dos casos mais graves, como a administração de corticoides para conter as infecções. Ao contrário dos casos fatais de gripe sazonal, as mortes causadas pela gripe suína ocorrem, em muitos casos, por uma espécie de "hiper-reação" do organismo ao vírus. "Os pacientes morrem mesmo pela resposta imunológica ao vírus", diz Timmerman. GRUPO DE RISCO Timmerman pede cautela na forma como a doença vem sendo tratada e diz não se conformar com a confusão causada pela falta de informações das autoridades sanitárias. "Não existe grupo de risco como estão falando para a gripe suína", afirma. "Grupo de risco não está em nenhum compêndio sobre a história das pandemias." O médico explica que em todas as epidemias do século 20 as pessoas entre 20 e 50 anos sempre foram as mais atingidas.