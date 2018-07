Especialistas criticam medida

Especialistas ouvidos pelo ?Estado? consideram um equívoco a presença do criacionismo na aula de ciências."É completamente inadequado ensinar como teoria científica, porque não é teoria científica", diz Ildeu de Castro Moreira, diretor do departamento de Popularização da Ciência e da Tecnologia do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Para ele, não há problema abordar o assunto, "assim como se fala em alquimia na história da ciência", mas "oferecê-lo como alternativa é uma inverdade." Isaac Roitman, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reforça. "É perfeitamente aceitável que o criacionismo seja apresentado como corrente que existe, mas está ligada à fé, enquanto a evolução é comprovada cientificamente", diz. Para Nélio Bizzo, da USP, não há sentindo em tentar provar a existência de Deus cientificamente.