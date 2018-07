Especialistas apontam alta de casos de alergia a alimentos

Especialistas estimam que entre 4% e 8% das crianças e de 2% a 4% dos adultos têm algum tipo de alergia e esse número vem crescendo. O aumento e por quais razões os casos vêm ocorrendo estarão entre os principais temas do 35º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia, que será realizado de 1º a 5 de novembro em Porto Alegre (RS). Além do crescimento do número de médicos ligados à área e da melhora dos exames, que hoje são capazes de diagnosticar mais de 200 tipos de alergia, têm chegado aos consultórios mais casos de intolerância alimentar, provocados principalmente pelo glúten, corantes, flavolizantes, conservantes e antioxidantes. Os alimentos que mais causam alergia nas crianças são leite de vaca, clara de ovo, trigo, soja e peixe. Crianças em idade escolar ou na adolescência costumam manifestar alergias também a frutos do mar. As manifestações podem ser digestivas, respiratórias ou generalizadas. "Quanto mais cedo a alergia se manifestar maiores são as chances de ela desaparecer até a criança chegar à idade adulta", disse o alergista Evandro Prado, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai). Os casos podem ser leves, como as alergias que passam conforme a criança cresce, ou de intolerância grave. As alterações de fatores ambientais, como o aumento dos poluentes, e o estilo de vida, com alimentação calórica e hábitos sedentários, podem ter conduzido ao crescente desenvolvimento de doenças alérgicas. INVASÃO A alergia alimentar é caracterizada por uma falha do sistema imunológico para desenvolver tolerância ou mesmo uma quebra na tolerância a proteínas dos alimentos. O organismo interpreta a substância alergênica ingerida como se fosse uma "invasora" e reage. Essa reação pode ser imediata, com a produção de anticorpos específicos - as imunoglobulinas E - ou retardadas (com envolvimento de células que reagem com moléculas derivadas dos alimentos). Além da hereditariedade e da genética, também está relacionada a fatores ambientais. As manifestações clínicas de alergia alimentar incluem urticária, asma, rinite, distúrbios gastrointestinais. O diagnóstico é feito com base na história clínica, em uma análise detalhada da dieta, testes cutâneos, quantificação de anticorpos específicos e pela dieta de eliminação. Um dos pontos centrais do diagnóstico e tratamento das alergias alimentares está na identificação correta do alérgeno e sua exclusão da dieta. "A quantidade não importa. Temos que retirar totalmente o alimento porque, mesmo em quantidades mínimas, ele provoca a produção da histamina e a progressão do quadro alérgico", explica Prado. Ele incentiva as mães de crianças que estão sendo amamentadas e apresentam quadro alérgico a fazer modificações na dieta. "Uma das causas muito freqüentes é a alergia a leite de vaca. Tudo o que a mãe come, inclusive derivados, passa para o leite materno e pode provocar reação no bebê." INTOLERÂNCIA Os conceitos de alergia alimentar e intolerância alimentar são muitas vezes confundidos porque os sintomas são parecidos. Clinicamente, os sintomas mais comuns a ambas as situações envolvem a pele, o sistema digestivo e o respiratório. A intolerância alimentar causa, muitas vezes, dor de cabeça, das articulações, fadiga e mal-estar. Já a intolerância ocorre quando o organismo não consegue digerir completamente um componente de um determinado alimento. "O problema é que hoje os produtos industrializados têm uma composição bem complexa", diz a nutróloga Célia Ruth Berditchevski. O teste de intolerância alimentar é indicado para pacientes com transtornos digestivos. Nos últimos anos, o número de pessoas com intolerância alimentar também vem crescendo. Um dos tipos é o de intolerância ao glúten. O portador da doença celíaca tem de substituir o trigo por outros tipos de farinha, como a de milho, tapioca e fubá. Há ainda casos de erros inatos de metabolismo, muitas vezes confundidos com alergia por causa de sintomas parecidos (vômito, prostração, sonolência e até coma). Foi o que aconteceu com o menino Thiago Rocha Lopes, hoje com 3 anos. Aos quatro meses, ele começou a ter convulsões. Ficou quatro meses internado até receber o diagnóstico de que era portador de uma doença metabólica rara, com sensibilidade a um aminoácido contido em proteínas. Além de remédios específicos para o controle da doença, Thiago precisa seguir uma dieta rigidamente balanceada. "Os médicos dizem que o caso dele é grave, mas que podemos controlar com a alimentação e remédios. Dificilmente ele vai ficar curado, meu sonho é que ele possa tirar a medicação", diz a mãe, Christiane Rackel. ENTENDA A DOENÇA O que é: A alergia é uma resposta imunológica exagerada que se desenvolve após a exposição a uma determinada substância estranha ao organismo e que ocorre em indivíduos suscetíveis geneticamente Causas em crianças: Os principais alimentos que podem desencadear reações alérgicas nas crianças são leite de vaca, ovos de galinha, soja e trigo Causas em adultos: Para os adultos, os alimentos que exigem maior atenção são amendoim, nozes, peixes e mariscos Conseqüências: A alergia pode causar urticária, asma, rinite, distúrbios gastrointestinais. A mais grave de todas, no entanto, pode ser a anafilaxia, uma reação alérgica grave que leva à dificuldade de respiração, perda de consciência e, por vezes, a morte, quando não tratada imediatamente Diagnóstico: É feito com base na história clínica, em uma análise detalhada da dieta, testes cutâneos, quantificação de anticorpos específicos e pela dieta de eliminação Prevenção: O aleitamento materno exclusivo por seis meses fortalece o sistema imunológico do lactente porque retarda a sua exposição a alérgenos alimentares e previne doenças respiratórias