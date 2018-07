Espantando seus males

?Entro em transe se canto, desgraça vira encanto, meu coração bate tanto.? A letra de Itamar Assumpção, batizada de Quem Canta Seus Males Espanta, interpretada por Zélia Duncan, resume - em poucas palavras - os poderes de transformação que uma simples canção pode fazer na vida do ser humano. Há quem garanta que, ao emitir qualquer tipo de som, a pessoa entra num processo de energização interna, deixando de lado o estresse e as tensões do corpo. E o melhor de tudo: não é preciso ser cantor profissional para soltar a voz. ?A primeira forma de expressão da medicina foi a música. Os indivíduos que atuavam como curadores perceberam que, ao cantar ou tocar um instrumento musical para um doente, o paciente relatava alívio de suas dores físicas e emocionais?, lembra Mauricio de Freitas, cantor, compositor e terapeuta (3542-5682). Para quem tem vergonha e não está acostumado a cantarolar durante o banho ou no trânsito, independentemente da idade, há um método chamado de cantoterapia que ajuda os desafinados a colocar o gogó em dia. De acordo com o terapeuta, essa técnica surgiu no final do século 20 com o objetivo de resgatar o poder terapêutico da música, por meio da voz humana. ?Além de auxiliar na redução do estresse, a cantoterapia promove o reequilíbrio emocional, a expressão da afetividade, além de proporcionar maior desinibição, criatividade e aumentar a alegria de viver.? Conhecido como o garoto propaganda de uma loja de departamentos, Sebastian, cujo nome de batismo é Sebastião Fonseca, de 40 anos, é apaixonado por música. Mesmo sendo ator e bailarino, sua admiração por gêneros musicais distintos vem desde sua infância, quando interpretava grandes compositores da época. Hoje, com o lançamento do seu primeiro CD (Melada de Nego), mostra o motivo de tanto carinho por esse tipo de arte. ?A música tem uma forte influência no meu estado de humor. Ela funciona como um cenário composto de alegrias e tristezas. Dia desses, queria exorcizar os meus demônios. Abri a voz, entoei alguns cantos líricos mais dramáticos e fiquei completamente aliviado?, conta o profissional. Como funciona A aula de cantoterapia pode ser em grupo ou individual, à capela ou acompanhado de violão, associada a dinâmicas de grupo, práticas corporais, exercícios de massagem e técnica vocal. Nas aulas, são utilizadas canções do folclore brasileiro, mantras, músicas étnicas, MPB, pop e do rock. ?A música é utilizada para evocar estados emocionais, provocar catarse de emoções reprimidas, criar eventos memoráveis que substituirão memórias negativas do passado, reavaliando experiências difíceis?, conta Freitas. Dicas para cantores iniciantes POSTURA A cabeça deve estar ereta, a coluna na posição vertical, o peito elevado e os pés separados, de forma que o peso do corpo fique distribuído e apoiado sobre eles. RESPIRAÇÃO Com o peito elevado, respire utilizando o diafragma, sem elevar o peito ou ombros. O diafragma e as paredes abdominais devem permanecer flexíveis, pois são essenciais para o controle do ar. RELAXAMENTO É preciso equilíbrio para soltar a voz. Por isso, o corpo deve estar devidamente relaxado. RESSONÂNCIA A atividade vibratória da voz engloba músculos, ossos, ligamentos e cavidades do corpo. REGISTRO Após esses exercícios, a maioria dos cantores que não possuem os benefícios de uma técnica vocal desenvolvida sentirá mudança na qualidade vocal quando alcançarem determinado ponto na voz, com notas mais altas. DICÇÃO A dicção não significa somente a clareza e inteligibilidade de comunicação, mas a técnica e a arte da distribuição do texto cantado. A posição da língua contribui para uma formação vogal satisfatória, em que cada movimento não deve perturbar a liberdade da garganta de produzir sons. Onde fazer aula de canto em SP Claves Cursos de Música Av. Rouxinol, 160. Tel: 5542-5185 Musicamania Rua Flórida,1213. Tel: 5505-1783 Escola de Música Edinho Santa Cruz Tel:5044-2121 Espaço Musical Toque Conosco Rua Venâncio Aires, 1030. Tel: 3801-3805 Voice - Centro de Educação Musical Rua Catipará, 35. Tel: 5506-7866 Arte Viva Escola de Música Tel: 5681-7138 Grupo Ama - Escola de Música www.grupoama.com.br