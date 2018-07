Escreva os seus projetos

Você, meu caro jovem, deve ter pensado, pelo menos algumas vezes, como o ano de 2006 passou tão depressa... Só não deve ter pensado assim se você estiver para completar os 18 anos. Quando uma pessoa espera muito uma data, parece que o tempo custa a passar. Minutos podem parecer dias. É a ansiedade de espera que atinge principalmente crianças e adolescentes... E para as pessoas que estão sofrendo, parece que o tempo parou para elas. Mas para quem teve um ano cheio de atividades, atingindo bons resultados, realizando seus desejos, tem a impressão de que nem viu o tempo passar. É o que acontece quando você senta na frente da internet, acessa os blogs, e nem fome sente... Quando você fica deitado, olhando para o teto e para o relógio, a fome faz você atacar a geladeira. Para as pessoas empreendedoras, é aquela angústia de que o tempo passa depressa demais. Parece que não vai dar tempo de fazer tudo, parece que um ano passou voando... Vou sugerir para você uma programação bem diferente: escreva hoje tudo o que você quer realizar em 2007. Sugiro que volte a ler estas vontades somente no final deste ano. É uma das maneiras de você conseguir transformar seus sonhos em projetos e partir para as estratégias de ação para cumprir cada etapa. Se você superou as próprias expectativas, parabéns ! É que a vida é dinâmica e um passo leva a outro. O sucesso de uma fase é a base para a próxima. Quando você olha para o que fez é que percebe o tamanho da obra realizada. Mas se você não fez nada, ficou encalhado, repetiu de ano, levou uns foras, descubra porque isso aconteceu. Uma falha não pode justificar não se dar o próximo passo. A vida não pára. Se você aprender com o que não deu certo, já é uma maneira de transformar o erro em acerto.