Escolha o modelo certo

Quem tem mais de 30 anos e se divertiu na infância sobre um par de patins certamente conhece o modelo tradicional de quatro rodas paralelas. Hoje, os mais usados e vendidos são os chamados in-line, ou seja, com rodas em linha vertical. Teriam surgido como uma alternativa para o treino de esquiadores e outros atletas do gelo durante o verão, pois aproximam-se do formato das lâminas usadas nos ambientes gelados. No entanto, o modelo tradicional continua sendo usado em modalidades como a patinação artística. As lojas, porém, costumam vender os modelos in-line. Há quem diga que é mais difícil de se equilibrar nos patins modernos, mas a grande vantagem que oferecem é a menor aderência ao asfalto e a obstáculos como pedrinhas. Já o tradicional proporciona maior estabilidade e não exige tanto esforço físico para se manter em cima dele. Escolhendo um ou outro, é essencial procurar uma loja especializada e comprar um par de patins compatível com sua categoria. Se é iniciante, não pule etapas: compre os que atendem aos requisitos dessa fase. Segundo o instrutor Anderson, o par deve ser do mesmo número dos calçados do praticante - nem largo, nem apertado. A média de preços de um par de patins para iniciantes é R$ 200,00. O equipamento de segurança específico também é imprescindível: joelheira, cotoveleira, luva e capacete apropriados. Afinal, como qualquer outro veículo, pode provocar quedas, e ninguém quer se machucar na brincadeira.