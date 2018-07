Escolas terão flexibilidade para repor aulas

O Conselho Estadual da Educação prepara uma resolução para orientar as escolas, principalmente as particulares, na organização do calendário por causa da gripe suína. De acordo com as diretrizes, que serão divulgadas no dia 12 de agosto, cada instituição em São Paulo poderá fazer a reposição das aulas perdidas como achar mais interessante, ou seja, duas semanas sem aula agora não necessariamente significarão duas semanas a mais de aula no fim do ano. Acompanhe o ritmo da pandemia no mundo Veja as mudanças nos calendários escolares Entenda como age o vírus A(H1N1) "A ideia de perder um dia e ter de repor esse dia é um conceito bancário. Do ponto de vista pedagógico, as escolas têm alternativas para se reorganizarem", afirma Arthur Fonseca Filho, presidente do conselho. "A lei prevê 200 dias letivos no ano, mas em casos de emergência como esse pode haver outras soluções", explica. De acordo com o professor, aulas pela internet, aplicação de provas fora do período das aulas e atividades nos finais de semana são exemplos de soluções possíveis para as entidades. "O Bandeirantes, por exemplo, está colocando atividades pedagógicas em seu portal na internet para o estudante acessar e continuar seus estudos", exemplifica. "O importante é a equipe pedagógica da escola usar esses dias para repensar seus cronogramas." Um caso semelhante aconteceu há cerca de 30 anos no Estado, quando um surto grave de meningite levou ao fechamento das escolas por cerca de um mês. Na época, o número de dias letivos ficou em 180 dias. Em São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde recomendou o adiamento da volta às aulas para o dia 17 - medida que foi seguida pelas redes estaduais e municipais da capital e de várias cidades do interior. Entre as particulares, após uma relutância inicial, cresce a adesão à indicação, apoiada pelo sindicato. De cem unidades de educação infantil, ensino fundamental, médio e superior consultadas pelo Estado ontem, 84 já tinham aderido à orientação de suspender o início do semestre e 4 ainda não haviam decidido. A Faculdade Cásper Líbero, que antes divulgou que manteria as datas, decidiu adiar o retorno. "Resolvemos adiar por prevenção, porque temos 3 mil alunos", afirma Tereza Cristina Vitali, diretora. Na rede pública, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Federal de São Carlos adotaram a medida. A proposta paulista foi seguida por outros Estados. Anteontem, Rio, Rio Grande do Sul e Distrito Federal anunciaram a prorrogação das férias. Ontem, foi a vez de o Paraná suspender as aulas na rede pública - o sindicato das entidades particulares já havia adotado a medida, assim como aconteceu no Maranhão. COLABOROU ELIDA OLIVEIRA