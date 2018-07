Escolas privadas fazem exame próprio em outubro

A primeira avaliação unificada dos estabelecimentos privados de ensino será realizada durante dois dias em outubro. Devem participar os alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio de escolas particulares de São Paulo, Rio, Paraná, Minas e Distrito Federal. Pais e professores também participarão respondendo questionários sobre gestão do colégio e expectativas de aprendizagem. Como a participação será por adesão, ainda não foi definido o número de escolas participantes. No dia 15 de dezembro, os colégios participantes vão receber um relatório com o desempenho da escola. A pesquisadora da área de Educação na Unicamp, Maria Márcia Malavasi, vê com bons olhos a realização de uma nova avaliação para a rede particular, mas faz ressalvas: "Temo que esse caminho possa ser de confronto com as políticas públicas. Em vez de fazer uma nova ruptura ao criar nova avaliação, a rede particular poderia propor aperfeiçoamento das avaliações do Ministério da Educação."