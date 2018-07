Escolas particulares temem prejuízo

A recomendação da Secretaria de Estado da Saúde e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (Sieeesp) para as escolas adiarem as aulas para o dia 17, seguindo a rede pública, foi recebida com reclamações por diversas instituições. As diretorias temem prejuízo no conteúdo didático e na reposição das aulas. O adiamento é facultativo para a rede particular, cabendo a cada diretoria definir o próprio calendário. De 23 instituições ouvidas ontem, 5 disseram que vão seguir a orientação. "Educação não é brincadeira. Ou a situação está muito mais grave do que as autoridades estão divulgando ou essa decisão não tem sentido", diz Mauro Aguiar, diretor-presidente do Colégio Bandeirantes. A escola voltaria às aulas hoje, mas adiou para o dia 3 e vai usar o período para reavaliar a situação. A diretoria do Bandeirantes teme pela rotina dos pais, que trabalham e não têm onde deixar as crianças. "E a vida das pessoas? Como isso muda de uma hora para outra? Também não entendi por que escolher o dia 17. Ainda será inverno." A mudança na orientação do governo também foi recebida com surpresa pelo Colégio Magno. "Quando falei com a Vigilância Sanitária ninguém sabia de nada ainda", afirma a diretora da escola, Myriam Tricate. "Eles querem que a gente assuma essa decisão para não comprometer ninguém." Uma das preocupações das instituições privadas é a reposição das aulas, que deve acontecer nas férias de dezembro. "Vai invadir o Natal e o verão, período em que a produtividade dos alunos cai", diz Aguiar. Com a orientação da secretaria, a situação dos alunos que prestam vestibular também ficou difícil. "As provas têm data e nós temos que cumprir a programação", afirma o diretor do Sistema Anglo, Guilherme Faiguenboim. Segundo ele, a decisão se baseia em recomendações de infectologistas e, principalmente, nas datas de vestibulares. Entre as faculdades e universidades particulares, a decisão de mudar o retorno fica a critério da instituição, segundo o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Mesmo assim, a recomendação gerou polêmica. "Se a situação é de crise, o governo deveria ser enfático", diz Arthur Sperandéo, vice-reitor da FMU. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e especialistas consultados pela reportagem concordam que adiar o início das aulas pode conter a proliferação de novos casos de gripe suína, mas não por muito tempo. "A medida é de prevenção", diz o infectologista do Instituto Emílio Ribas Caio Rosenthal. No entanto, em países onde o vírus circula livremente, como no Brasil, a medida pode ser paliativa, já que todos estão expostos à doença e não é possível prever como o vírus se comportará. "Nos primeiros dias de um surto, fechar escolas pode diminuir o ritmo da expansão. Mas, se o vírus já está espalhado, não há muito o que fazer", diz a assessora da OMS Aphaluck Bhatiasevi. Os infectologistas ainda alertam para os custos econômicos de fechar escolas. "Os pais que trabalham terão de ficar em casa para cuidar da criança ou contratar uma pessoa para ficar com o filho", diz o infectologista da Unifesp Celso Granato. COLABORARAM MARCELA SPINOSA E JAMIL CHADE TIRE SUAS DÚVIDAS Qual a eficácia em adiar o início das aulas? Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a medida pode reduzir a transmissão do vírus A(H1N1), mas tem efeito limitado em locais onde a doença já está instalada, como em São Paulo Os professores receberão treinamento antes da volta às aulas para fornecer informações corretas sobre prevenção? A Secretaria de Estado da Educação afirma que fez um treinamento por teleconferência para os professores e que distribuirá cartilhas informativas para as escolas Se a escola não adiou o retorno às aulas, o que os pais devem fazer? O Ministério da Saúde recomenda que as crianças com sintomas de gripe não devem ir para a escola, porque são grandes disseminadoras do vírus, pelo contato próximo que mantêm com pais, professores e outras crianças Existem grupos de crianças mais expostas aos riscos de contágio pela gripe suína? Em geral, todas as pessoas estão expostas ao vírus. No entanto, as crianças mais novas (menores de 2 anos) fazem parte dos grupos considerados de risco pelo Ministério da Saúde, assim como os idosos e pacientes imunodeprimidos. Por terem menor imunidade e maior contato físico com outras crianças, é recomendado aos pais maior atenção Quando será seguro voltar às aulas? Agora, a medida visa a diminuir a transmissão do vírus A(H1N1)