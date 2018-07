Escolas de SP economizam R$ 2,1 mi em água e luz

No fim do ano passado, a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo publicou portaria na qual estabelecia que escolas que economizassem pelo menos 10% do gasto mensal com água e energia elétrica receberiam o valor poupado em bônus. No primeiro semestre deste ano, feito o balanço final, 729 escolas atingiram a meta e vão receber R$ 2,1 milhões - a verba que seria gasta com as contas é repassada como acréscimo do Programa de Transferência de Recurso Financeiro (PTRF), que envia dinheiro às unidades três vezes por ano. Os valores variaram R$ 4,5 mil a R$ 8,5 mil. Para chegar ao resultado, cada escola adotou uma estratégia. Algumas consertaram vazamentos e problemas de tubulação. Em outras, houve troca dos bebedouros e incentivo para não desperdiçar água durante a lavagem do prédio. Professores e alunos incorporaram a idéia e nomearam "fiscais" dos gastos.