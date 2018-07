Fundado em 1953 e referência do ensino fundamental na região central da capital, o Colégio Nossa Senhora de Loreto, em Campos Elísios, anunciou que vai fechar. De acordo com porta-voz da mantenedora, a Sagrada Família de Bordeaux, a medida decorre, sobretudo, da inadimplência. Com cerca de 300 alunos, a escola cobrava mensalidade de R$ 300.