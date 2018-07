Escola municipal no Rio é modelo

Manter professores motivados faz a diferença no boletim final da educação. A prova está na Escola Municipal João de Deus, na Penha, bairro de classe média baixa, na zona norte do Rio. A escola ostenta, entre todas as 1.062 da rede municipal, o mais alto Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), medido pelo Ministério da Educação a cada dois anos. No ranking da educação pública do Rio, ela perde apenas para o tradicional Colégio Pedro II (federal), com índice de 7,2, e está empatada com o Colégio Aplicação da Universidade Federal do Rio, com índice de 6,9. A média nacional do Ideb no ensino fundamental é 4,2. Os alunos da João de Deus não diferem muito da maioria dos 727.776 que estudam no ensino fundamental da rede municipal. Alguns moram em comunidades carentes, como Cidade Alta e Complexo do Alemão. Mas logo à primeira vista já dá para perceber que não se trata de uma escola como outra qualquer. A João de Deus não tem pichação nos muros. É limpíssima. As carteiras dos alunos são tão bem conservadas que parecem novas. A diretora Luciana Landrino está no cargo há 19 anos. Foi eleita por pais, professores, alunos e funcionários. É tão querida pela comunidade que teve 97% de votos na última eleição. Os professores trabalham seguindo metas traçadas por ela. "Não podemos deixar a peteca cair", diz, orgulhosa. O projeto pedagógico segue uma receita básica: muita leitura e muita escrita. "Há anos percebemos que o maior problema dos alunos era na interpretação de texto e na escrita. A questão não estava na matemática, mas na interpretação do problema." A solução foi investir na leitura. Todos os 298 alunos, inclusive os do pré-escolar, levam dois livros por semana para casa. Os mais velhos, que aos dez anos cursam o 5º ano, já leem Ferreira Gullar, Shakespeare, Adélia Prado e Ziraldo. "As meninas amam poesia. Os meninos adoram Ziraldo", conta Nadia Maria Andrade, professora da sala de leitura. Além de lerem muito, os alunos escrevem muito. Os textos são colados em cartazes espalhados pela escola. Cabe aos 36 alunos da turma do 5º ano manter o prestígio da escola. Em outubro, eles farão a Prova Brasil que o MEC usa para calcular o Ideb. "A gente vai melhorar a nota da escola", planeja João Marcos Cavalcanti, 10 anos, filho de um jornaleiro e de uma dona de casa. Ele faz parte da elite da turma da professora Rosilene de Freitas Azeredo, há 14 anos trabalhando na João de Deus. João Marcos e Wendell Almeida, 11 anos, acertaram todas as questões de português e matemática no teste aplicado no início do ano pela secretaria municipal. Como a João de Deus só tem turmas até o 5º ano, os dois vão fazer em outubro a seleção do Colégio Pedro II. A disputa é tão acirrada quanto os vestibulares das melhores universidades do País. O índice de aprovação para o Pedro II é de 60% entre os alunos da João de Deus. "Em português meus alunos arrasam. Precisamos ainda melhorar em matemática", diz Rosilene. SALÁRIO EXTRA A prefeitura do Rio lançou nesta semana um plano para tentar reverter a situação crítica da educação pública na cidade. Os professores que melhorarem o desempenho dos alunos vão ganhar salário extra no final do ano. O Rio tem 28 mil alunos matriculados entre 3º e 9º ano que são analfabetos funcionais: apesar de terem mais de 9 anos e frequentarem a escola há pelo menos três, não são capazes de entender o que leem.