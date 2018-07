Escola deve adotar medida com aval das vigilâncias

Com o aumento de medidas isoladas adotadas nesta semana, como fechamento de prédios e suspensão de aulas, o Ministério da Saúde decidiu agir. Ontem, o ministro José Gomes Temporão recomendou que todas as medidas nessa área sejam tomadas só com o aval e recomendação das vigilâncias sanitárias locais. "Queremos que a decisão seja robusta, médica, epidemiológica", disse. Para Temporão, ao longo da semana houve exageros. "O importante é que evitemos pânico desnecessário ou uma falsa sensação de segurança." Ele se disse surpreso com a reação à recomendação para adiar viagem. "Essa é uma medida de bom senso, pragmatismo."