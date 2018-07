''''Esclarecimento é dever moral''''

A presidência da CNBB rejeitou sugestão de d. Luiz Demétrio Valentini, bispo de Jales (SP), apresentada no Seminário das Comissões Episcopais Pastorais, em Brasília, para que os dois textos do Documento de Aparecida - o original e o editado - fossem publicados paralelamente. ''''Essa seria uma maneira de as pessoas poderem confrontar as alterações com o que foi votado pela conferência'''', justifica o bispo. D. Demétrio, um dos delegados brasileiros na Conferência de Aparecida, foi um dos principais defensores das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), o ponto mais atingido pelas alterações. "Ainda não está claro quem mexeu no texto, mas isso foi um equívoco", disse. Para ele, é fundamental registrar o que ocorreu. ''''Mais importante do que o texto é o contexto, que poderá ser prejudicado se não se explicar o incidente.'''' Como a CNBB optou pela publicação do oficial, o bispo sugere que um teólogo ou uma instituição publique esclarecimentos sobre as mudanças. ''''Se quiserem, posso colaborar'''', promete. Para ele, ''''o episódio deixa a obrigação moral de se publicar esses esclarecimentos, para mostrar o que foi aprovado em Aparecida e o que foi modificado pelo Celam", de forma a salvaguardar a credibilidade do documento.