Esalq reduz irrigação de laranjal em 60%

Testes realizados na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP de Piracicaba mostraram que o controle rígido da irrigação de mudas na citricultura pode reduzir em até 60% o consumo de água. O engenheiro agrônomo Eduardo Augusto Girardi comprovou que é possível produzir mudas de laranjeiras de alta qualidade usando menos água com a adoção de um sistema de monitoramento da umidade do solo. Se feita sem nenhuma forma de controle, a irrigação pode ser responsável por até 20% do valor da muda. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), é na produção de alimentos onde se gasta mais água doce. Cerca de 69% da água doce do planeta é utilizada no processo de agricultura e pecuária. A índústria gasta 21% e para uso doméstico são destinados cerca de 10%. Para produzir um quilo de soja, por exemplo, gasta-se cerca de 1.800 litros de água. Isso equivale ao consumo de uma pessoa por 12 dias, se forem levados em consideração dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).