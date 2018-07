A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo registrou 24.989 notificações de dengue em todo o Estado entre o início do ano e o último dia 6. Das 20 mortes que teriam sido provocadas pela doença, 14 foram confirmadas até agora. Os municípios com maior número de notificações são Serra, Vila Velha, Nova Venécia, Vitória e Baixo Guandu.