Erupção vulcânica ameaça fauna e flora em Galápagos

Autoridades equatorianas informaram no final de semana que um vulcão está em erupção nas Ilhas Galápagos e representa ameaça para a vida silvestre da área. A direção do Parque Nacional de Galápagos confirmou que o vulcão La Cumbre, após anos de inatividade, começou no sábado a despejar lava, fumaça e gás na ilha, localizada no Oceano Pacífico e que é desabitada. O parque diz que a erupção não representa ameaça para os moradores de Isabela, uma ilha próxima, mas funcionários advertem que o fluxo de lava para o oceano afetará animais como iguanas e leões-marinhos, entre outros. O arquipélago de Galápagos entrou para a história ao inspirar o pesquisador Charles Darwin no desenvolvimento da teoria da evolução. A última erupção de La Cumbre havia ocorrido em 2005.