Equipe européia gera neurônios in vitro

Cientistas europeus liderados por Pierre Vanderhaeghen, da Universidade Livre de Bruxelas, e Afsaneh Gaillard, pesquisadora do Centro Nacional de Investigações Científicas da França, anunciaram ter descoberto como transformar, em laboratório, células-tronco embrionárias em uma "grande quantidade" de neurônios do córtex cerebral. Geradas in vitro, eles foram depois implantados no cérebro de camundongos. O estudo foi publicado no site da Nature.