Equipe da banda The Offspring sofre acidente no Canadá

Carro de equipe de Offspring pega fogo após ser atingido por um objeto na estrada. Foto: Sony Music

A equipe de The Offspring sofreu um acidente a caminho da cidade Rimouski, no Canadá, na última sexta-feira, 5. O fato aconteceu após o carro ser atingido por um objeto, que acabou preso embaixo do veículo, ocasionando uma explosão. A informação foi confirmada pelo guitarrista Kevin Noodles, no último domingo, 7.

As imagens divulgadas por Noodles mostram o carro em chamas. Contudo, ninguém ficou ferido. “Todos saíram ilesos do veículo. Infelizmente, cerca de metade da nossa equipe perdeu todos os seus pertences no incêndio, incluindo bagagem, computadores e passaportes. Mas poderia ter sido muito pior", noticiou.

O guitarrista informou, ainda, acreditar que o objeto causador do acidente tenha sido alguma peça de outro veículo na estrada. Ele lamentou a situação e destacou o trabalho árduo da equipe, dizendo que “vê-los ter que passar por algo assim é de partir o coração e assustador”.

Apesar de a situação, Noodles declarou que ele e a banda estão agradecidos e aliviados por todos estarem bem. Confira imagens do momento: