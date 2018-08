Episódio final de 'Once Upon a Time' tem teaser divulgado; assista

Henry Mills (Andrew J. West), Emma Swan (Jennifer Morrison) e Capitão Gancho (Colin O'Donoghue) em cena de Once Upon a Time. Foto: Jack Rowand/ABC

O capítulo final da série Once Upon a Time, exibida no Brasil pelo canal pago Sony, tem novo teaser no ar. Nele, é possível ver que personagens como Capitão Gancho, Robin Hood, Ariel e Cruella estão de volta para o encerramento da história.

O encerramento da história, que está no ar desde 2011, será com um episódio duplo intitulado Homecoming. A trama gira em torno da pequena Storybrook, cidade fictícia onde as pessoas são, na verdade, personagens famosos dos contos de fadas.

Além de Ariel (interpretada por Joanna Garcia), Cruella De Vil (Victoria Smurfit), Peter Pan (Robbie Kay), Robin Hood (Sean Maguire) e o Capitão Gancho (Colin O'Donoghue), entre outros personagens, estarão de volta para o último episódio, que deve ir ao ar nos Estados Unidos no dia 11 de maio.

Confira o teaser: