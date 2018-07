Envie suas dúvidas sobre as mudanças na ortografia

A partir de hoje, aos domingos, os leitores do Estado acompanham as explicações do filólogo e gramático Evanildo Bechara a respeito das alterações na grafia das palavras após a entrada em vigor do acordo ortográfico. Bechara supervisionou a 2ª edição do Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (ABL), lançado neste mês com 56 correções. As dúvidas dos leitores sobre as novas regras podem ser encaminhadas para o e-mail vidae@grupoestado.com.br. O acordo ortográfico entrou em vigor no dia 1.º e alterou a forma de grafar 0,5% das palavras na língua portuguesa - as alterações já foram adotadas pelo jornal e demais publicações do Grupo Estado. Entre as principais mudanças estão a reintegração ao alfabeto das letras k, w e y, o fim do trema (mas o sinal ainda é grafado em nomes próprios e derivados) e mudanças em algumas regras de acentuação e de hifenização. Bechara, de 80 anos, escreveu seu primeiro ensaio sobre a língua portuguesa aos 17. Além de atuar no Brasil, estudou na Espanha e deu aulas na Alemanha, Holanda e Portugal. Ocupa a cadeira 33 da ABL desde maio de 2001.