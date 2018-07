O fragmento que quase se chocou com a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), quinta-feira, forçando os três astronautas da tripulação a evacuá-la e refugiar-se na cápsula Soyuz, era maior do que o inicialmente relatado. O objeto, identificado como parte do motor de um foguete lançado em 1993, tinha quase 13 centímetros de diâmetro, 43% maior que o relatado originalmente.