Entre na moda do Pan

A segunda aterrissagem dos Jogos Pan-americanos em terras brasileiras merece torcida organizada. A partir de hoje, não é só o Rio que vai vestir a camisa canarinho, mas o País inteiro. Para abastecer os torcedores de mimos temáticos nos 16 dias de competições, uma variada cartela de produtos invade o comércio. As logomarcas do Pan estampam de xícaras a bolsas, passando por óculos de sol e chinelos. A mulherada ainda pode finalizar o look com esmalte de unha verde e amarelo. Como não basta caprichar no visual para entrar de verdade no espírito esportivo, prepare também o repertório: esta não é a primeira vez que o Brasil abriga os jogos. Em 1963, São Paulo foi sede das competições - iniciadas em 1951, em Buenos Aires. No site do Pan, além de saber mais sobre o evento, dá para comprar os produtos oficiais (com as logomarcas). Quem não tem internet pode ir às lojas credenciadas. Onde encontrar Mormaii Eyewear (048) 3216-2000 Oxford 0800 47 6500 Olympikus 0800 728 2010 Bayard esportes 6222-2195 (Shop. Center Norte) Le Postiche 0800 0142828 Betulla Cosméticos 0800 0197366