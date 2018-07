A Sociedade Brasileira de Urologia vai cobrar do Ministério da Saúde a implantação da Política Nacional de Saúde do Homem, lançada em agosto de 2008. Representantes da entidade devem se reunir amanhã com o ministro José Gomes Temporão para discutir a questão. O ministério espera posicionamento do Conselho Nacional de Saúde para implantar a política.