Enterro de Michael Jackson reúne celebridades

Equipamentos utilizados em produções cinematográficas e televisiva foram colocados na área onde estão as cadeiras, na frente do mausoléu de mármore. O equipamento levantou a possibilidade de que as imagens possam ser usadas para um documentário sobre o cantor, que morreu no dia 25 de junho, aos 50 anos, de um ataque cardíaco aparentemente relacionado à ingestão de medicamentos dados por seu médico particular.