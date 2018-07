Entenda o sistema

Prodes - Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal; é o sistema de alta resolução que calcula as taxas oficiais anuais de desmatamento; utiliza imagens do satélite Landsat, com resolução de 30 metros e periodicidade de 16 dias Deter - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real; usado para produzir boletins quinzenais de alerta sobre áreas de floresta em processo de ocupação; utiliza imagens do sensor Modis do satélite Terra, com resolução baixa (250 metros), mas periodicidade alta (2 dias) Calendário - Nos dois sistemas, as taxas anuais de desmatamento são calculadas sempre de agosto de um ano a julho do outro