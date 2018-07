Ensino médio vai ganhar disciplinas novas em 2008

A Secretaria de Estado da Educação está consolidando mudanças no currículo do ensino médio para 2008. A novidade é que alunos e comunidade irão opinar sobre a inclusão e até a criação de disciplinas. O aluno também poderá escolher se sua formação será mais voltada ao mercado de trabalho ou ao ingresso no ensino superior. A secretária estadual Maria Helena Guimarães de Castro afirma que já no ano que vem 20% dos cursos noturnos de ensino médio vão oferecer a disciplina optativa de Administração de Empresas. "O aluno que deseja direcionar o estudo para o mercado de trabalho terá essa opção. Quem pretende cursar uma faculdade, terá mais foco no vestibular", explica.