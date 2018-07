Ensino fundamental terá 9 anos, em SP

A proposta de implantação do ensino fundamental de nove anos na rede pública da capital paulista prevê um período de transição até 2017. Até lá, as redes de ensino da Prefeitura e do Estado abrigarão alunos que completarão a etapa fundamental ainda em oito anos. Quem já está matriculado no fundamental de oito anos segue assim até se formar. Só os novos alunos, hoje na pré-escola ou sem estudar, serão matriculados em 2010 sob o regime de nove anos.